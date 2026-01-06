6.2 C
Rahoveci rikthehet në parket, të mërkurën përballet me Borën në Kupën e Kosovës

By admin

KB Rahoveci 029 ka konfirmuar rikthimin në fushë pas pushimit, teksa të mërkurën do të udhëtojë drejt Prishtinës për ndeshjen e parë në kuadër të Kupës së Kosovës.

“Vreshtarët” do të përballen me KB Borën, me sfidën që nis nga ora 18:45.

“Pas pushimit, rikthehemi në parket! Të mërkurën udhëtojmë drejt Prishtinës për ndeshjen e parë në kuadër të Kupës së Kosovës, ku do të përballemi me KB Borën nga ora 18:45. Bashkë më të fortë”, njofton klubi rahovecas./PrizrenPress.com/

Lajmet e Fundit

