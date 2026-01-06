6.2 C
Prizren
E martë, 6 Janar, 2026
Sport

Ylli ndahet me Joe Reece

By admin

Klubi i basketbollit Golden Eagle Ylli ka njoftuar ndërprerjen e bashkëpunimit me basketbollistin Joe Reece.

Vendimi është marrë me marrëveshje të dyanshme, duke theksuar respektin dhe vlerësimin për kontributin e lojtarit gjatë kohës që ka qenë pjesë e skuadrës.

“Me marrëveshje të dyanshme kemi vendosur të ndërpresim bashkëpunimin me lojtarin Joe Reece. E falënderojmë për kontributin e dhënë dhe i urojmë shumë suksese në vazhdimin e karrierës së tij”, njofton klubi suharekas./PrizrenPress.com/

Lajme

