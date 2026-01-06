Ylli ndahet me Joe Reece

Klubi i basketbollit Golden Eagle Ylli ka njoftuar ndërprerjen e bashkëpunimit me basketbollistin Joe Reece.
Vendimi është marrë me marrëveshje të dyanshme, duke theksuar respektin dhe vlerësimin për kontributin e lojtarit gjatë kohës që ka qenë pjesë e skuadrës.
“Me marrëveshje të dyanshme kemi vendosur të ndërpresim bashkëpunimin me lojtarin Joe Reece. E falënderojmë për kontributin e dhënë dhe i urojmë shumë suksese në vazhdimin e karrierës së tij”, njofton klubi suharekas./PrizrenPress.com/
