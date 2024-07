Roni Gashi vazhdon me Lirinë edhe për sezonin e ardhshëm

KF Liria ka bërë të ditur se Roni Gashi do të vazhdojë kontratën edhe për sezonin 2024-2025.

Gashi ka treguar vazhdimisht profesionalizëm dhe përkushtim në fushë, duke qenë një shembull i shkëlqyer për bashkëlojtarët e tij, çka ka bindur klubin për vazhdimin e kontratës edhe për sezonin e ardhshëm.

“Pas paraqitjeve solide dhe kontributit të tij gjatë sezonit të kaluar, ne jemi të bindur se Roni do të vazhdojë të jetë një forcë e rëndësishme në ekipin tonë.

Vigjilent në vijën e fundit të mbrojtjes dhe me një sy të mprehtë për pasime drejt sulmit për të shtyrë lojën përpara, janë ndër virtytet e Ronit që do të jenë me rëndësi vitale për ne”, thuhet në njoftim.

