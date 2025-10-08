Selmanaj vizitoi klubin e basketbollit të vajzave “Junior”: Ato janë e ardhmja e sportit

Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar të Prizrenit, Driton Selmanaj, mbrëmë ka vizituar klubin e basketbollit për vajzat e reja të KBF ‘Junior”.
Selmanaj u takua me sportistet e talentuara që me shumë pasion dhe përkushtim punojnë çdo ditë për të përmirësuar aftësitë e tyre dhe për t’u zhvilluar si lojtare dhe si individë.
“Takimi me to ishte dëshmi e gjallë se përkushtimi dhe stërvitja e vazhdueshme sjellin fryte të mëdha. Këto vajza janë shembulli më i mirë i shpresës, forcës dhe energjisë së re për Prizrenin tonë. Ato janë e ardhmja e sportit dhe e komunitetit dhe meritojnë hapësira, kushte e mbështetje që të rriten me dinjitet”, tha Selmanj.
Ai shtoi se sporti është shumë më tepër se një lojë – është shkollë disipline, bashkëpunimi dhe vizioni, dhe se me investime të duhura në të rinjtë dhe sportin, Prizreni i nesërm mund të jetë më i drejtë, më i barabartë dhe më i fuqizuar.
