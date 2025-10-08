Sekuestrohet një autobus në Prizren – shoferi kishte masë ndalimi aktiv

Njësia Rajonale e Trafikut Rrugor në Prizren ka sekuestruar një autobus pasi drejtuesi i tij rezultoi të ketë masë ndalimi aktiv për drejtimin e mjeteve motorike.
Ngjarja ka ndodhur më 7 tetor rreth orës 18:17 në rrugën “Tranziti i Ri” në Prizren, ku patrulla policore ka ndaluar një autobus të një kompanie nga Lipjani, raporton PrizrenPress.
Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, pas verifikimit të dokumentacionit, është konstatuar se drejtuesi kishte masë ndalimi deri më 26.12.2025.
Policia e Kosovës mbetet e përkushtuar në garantimin e sigurisë rrugore dhe zbatimin e ligjit”, shkruhet në njoftimin e Policisë./PrizrenPress.com
