3.7 C
Prizren
E shtunë, 7 Mars, 2026
type here...

Kulture

Shënohet 66-vjetori i lindjes së poetit Xhevdet Bajraj

By admin

Ditëlindja e 66-të e poetit Xhevdet Bajraj mblodhi dashamirë dhe entuziastë të fjalës artistike në Bibliotekën Komunale “Sulejman Krasniqi” në Rahovec. Me këtë rast u interpretuan poezi të autorit, si dhe krijime autoriale të pjesëmarrësve të pranishëm.

Të pranishmit vlerësuan lart krijimtarinë poetike të Bajrajt, duke e cilësuar atë si njërin ndër poetët më të rëndësishëm të letërsisë bashkëkohore shqipe.

Xhevdet Bajraj u lind më 6 mars 1960 dhe u nda nga jeta më 22 qershor 2022 në Mexico City. Ai la pas mbi njëzet e pesë përmbledhje poetike, drama dhe krijime të tjera autoriale, ndërsa në dorëshkrim ka mbetur edhe një numër i madh poezish.

Ora poetike u organizua nga Klubi Letrar i Rahovecit që mban emrin e poetit, veprat e të cilit janë përkthyer në disa gjuhë të botës./PrizrenPress.com/

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Vdes një 56-vjeçare në një aksident në Nagavc të Rahovecit

Më Shumë

Sport

Rahoveci prezanton përforcimin e ri, Richard Granberry

Rahoveci 029 ka zyrtarizuar afrimin e basketbollistit amerikan Richard Granberry për pjesën e mbetur të sezonit në Superligë. “Me kënaqësi ju njoftojmë se Richard Granberry...
Lajme

Ora e parë mësimore në shkollat e Kosovës sot i kushtohet Epopesë së UÇK-së

Sot fillon shënimi i Epopesë së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, ndërkaq manifestimet në nderim të luftës çlirimtare dhe familjes Jashari do të mbahen më...

Junior 06 pëson humbje të thellë ndaj Trepçës

Parandalohen mallra kozmetike të padeklaruara në kufirin e Vërmicës

Homazhe në Landovicë për 28-vjetorin e “Epopesë së UÇK-së”

VV-ja e përmend Andin Hotin si alternativë për president

Rriten çmimet e derivateve në Kosovë

Superliga në aksion me super ndeshje

Zyrtare: Glauk Konjufca, kandidat për president

Vetëvendosje: Raporti i auditimit nxjerr në pah keqmenaxhim financiar në Komunën e Prizrenit

OVLUÇK-ja: E papranueshme dhe fyese që kategoritë e dala nga lufta s’u ftuan në Kuvend për seancën kushtuar ‘Epopesë së UÇK’-së

Të enjten mbledhje solemne e Kuvendit të Prizrenit për 28-vjetorin e Epopesë së UÇK-së

Përurohet shkolla e re në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Malisheva nis përgatitjet për Epopenë e UÇK-së

Golden Eagle Ylli arrin marrëveshje me lituanezin Donatas Sabeckis

Osmani: Kam dekretuar shpërndarjen e Kuvendit, vendi shkon në zgjedhje

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne