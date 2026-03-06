Vdes një 56-vjeçare në një aksident në Nagavc të Rahovecit

Një aksident i rëndë ka ndodhur sot në fshatin Nagavc të Rahovecit, ku një veturë ka goditur dy persona të moshës madhore
Lajmin e ka konfirmuar Vlera Krasniqi, Zyrtare për Informim në Drejtorinë Rajonale të Policisë së Gjakovës.
“Sot me datë 06 mars 2026 në fshatin Nagavc-Rahovec është raportuar një aksident trafiku një veturë i ka goditur dy persona të moshës madhore. Si pasojë e aksidentit një nga viktimat rreth moshës 56 vjeçare ka humbur jetën, ndërsa personi tjetër ka pësuar lendime trupore dhe ka marrë trajtim mjekësorë. Me vendim të prokurorit të shtetit i dyshuari është ndaluar për 48 orë. Njësia Rajonale e Trafikut Rrugor është duke e trajtuar rastin bazuar në procedurat policore”, thuhet në njoftimin e Policisë e Kosovës.
