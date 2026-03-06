6.3 C
Prizren
E premte, 6 Mars, 2026
type here...

LajmeSiguri

Vdes një 56-vjeçare në një aksident në Nagavc të Rahovecit

By admin

Një aksident i rëndë ka ndodhur sot në fshatin Nagavc të Rahovecit, ku një veturë ka goditur dy persona të moshës madhore

Lajmin e ka konfirmuar Vlera Krasniqi, Zyrtare për Informim në Drejtorinë Rajonale të Policisë së Gjakovës.

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

“Sot me datë 06 mars 2026 në fshatin Nagavc-Rahovec është raportuar një aksident trafiku një veturë i ka goditur dy persona të moshës madhore. Si pasojë e aksidentit një nga viktimat rreth moshës 56 vjeçare ka humbur jetën, ndërsa personi tjetër ka pësuar lendime trupore dhe ka marrë trajtim mjekësorë. Me vendim të prokurorit të shtetit i dyshuari është ndaluar për 48 orë. Njësia Rajonale e Trafikut Rrugor është duke e trajtuar rastin bazuar në procedurat policore”, thuhet në njoftimin e Policisë e Kosovës.

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

 

Previous article
Mbi 2 mijë m² hapësira të transformuara në Spitalin e Prizrenit brenda 5 muajve

Më Shumë

Fokus

Prizreni mban mbledhje solemne për Epopenë e UÇK-së, nderohet sakrifica e familjes Jashari

Në përkujtim të Epopeja e UÇK-së, sot u mbajt Mbledhja Solemne e Kuvendit Komunal të Prizrenit, ku u rikujtua se sakrifica e familjes Jashari,...
Lajme

Zyrtare: Glauk Konjufca, kandidat për president

Lëvizja Vetëvendosje ka njoftuar se Glauk Konjufca është kandidat i tyre për president. Njoftimi i plotë: Zgjedhjet e 28 dhjetorit 2025, që erdhën si rezultat i...

Kontrabandim me migrantë në Vërmicë, ndalohet një shtetas i Maqedonisë

Zjarr i madh në Prizren, shpërthen në rrugën “Janina”

Pensionohet gjyqtari Hashim Çollaku

Enis Kervan emërohet zëvendësministër i Mbrojtjes

Mbi 2 mijë m² hapësira të transformuara në Spitalin e Prizrenit brenda 5 muajve

Malisheva nis përgatitjet për Epopenë e UÇK-së

Donjeta e ARTË

Përballje interesante sonte në Rahovec

Golden Eagle Ylli arrin marrëveshje me lituanezin Donatas Sabeckis

Vashat e Bashkimit shkëlqejnë në Prizren – fitore spektakolare ndaj Prishtinës

Vetëvendosje: Raporti i auditimit nxjerr në pah keqmenaxhim financiar në Komunën e Prizrenit

Homazhe në Landovicë për 28-vjetorin e “Epopesë së UÇK-së”

Hiqet kufizimi i moshës për t’u emëruar asistent

Nis asfaltimi i rrugës “Xhemë Gostivari” në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne