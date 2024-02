Sot banorët e Ratkocit dhurojnë gjak, për të 16-in vit me radhë

Për të gjashtëmbëdhjetin vit më radhë, sot e hëne, banorët e fshatit Ratkoc të Rahovecit dhurojnë gjak, raporton Ekonomia Online.

5 shkurti, për banorët e kësaj ane konsiderohet si festë, me ç’rast qindra qytetarë shëndetmirë bëhen pjesë e këtij aktiviteti human.

“Edhe këtë herë për të 16-in vit me radhë, të hënën, më 5 shkurt, nga ora 10:00-16:00, në objektin e shkollës fillore ‘4 Dëshmorët’, në fshatin Ratkoc, do të organizohet dhurimi vullnetar i gjakut. Një evenimenti me karakter human dhe vullnetar”, thuhet në njoftim.