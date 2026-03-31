Suhareka forcon mekanizmat kundër dhunës në familje

By admin

Suharekë është mbajtur mbledhja e parë e rregullt për vitin 2026 e Mekanizmit Kundër Dhunës në Familje (MKDHF), ku u diskutua për trajtimin dhe parandalimin e rasteve të dhunës në familje.

Në këtë takim morën pjesë nënkryetarja e komunës, përfaqësues të Policia e Kosovës, Qendra për Punë Sociale, Agjencia për Ndihmë Juridike Falas, përfaqësues nga sektorët e shëndetësisë, arsimit, si dhe institucione dhe akterë të tjerë relevantë që janë pjesë e këtij mekanizmi.

“Gjatë mbledhjes u bë analizimi i përgjithshëm i rasteve të dhunës në familje për tre-mujorin e parë të vitit 2026, ku u diskutua për trajtimin e rasteve, sfidat e hasura dhe nevojën për rritjen e koordinimit ndërinstitucional”, thuhet në njoftimin e komunës.

Po ashtu, sipas komunës, u dhanë edhe rekomandime konkrete për forcimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve përgjegjëse, me qëllim të parandalimit dhe trajtimit sa më efikas të rasteve të dhunës në familje, si dhe për ofrimin e mbështetjes së nevojshme për viktimat.

“Pjesëmarrësit theksuan rëndësinë e vazhdimit të bashkëpunimit dhe angazhimit të përbashkët institucional në luftimin dhe parandalimin e dhunës në familje, duke kontribuar në rritjen e sigurisë dhe mirëqenies së qytetarëve”, vazhdon njoftimi i komunës.

Në fund të takimit u theksua se mekanizmi do të vazhdojë të mbajë takime të rregullta dhe të punojë ngushtë për të adresuar çdo rast në mënyrë të koordinuar dhe profesionale./PrizrenPress.com/

Previous article
Komuna e Malishevës hap thirrjen për aplikim për mjete bujqësore
Next article
FFK thirrje tifozëve: Bëhu zëri i historisë, sonte është momenti!

Më Shumë

Kulture

Dervish Salihu i Lugishtës së Hasit-figurë e shquar kombëtare

Dervish Salihu (Salih Muçaj), i Lugishtës së Hasit, ështëpadyshim një nga figurat e rëndësishme të Lëvizjës Kombëtare Shqiptare, të pjesës së dytë të shekullit...
Fokus

Përkujtohet 27-vjetori i Betejës së Landovicës

Me rastin e 27-vjetorit të Beteja e Landovicës, një prej ngjarjeve më të rëndësishme të luftës së Ushtria Çlirimtare e Kosovës, sot u zhvilluan...

Si qëndruan 4 ditë pa bukë e ujë në kulmin e shtëpisë Milazim Duraku me 7 nipat në Krushë të Madhe?

18 pikë negative brenda dy viteve, policia ia anulon patentë shoferin një 25-vjeçari në Malishevë

Komuna e Prizrenit synon thellimin e bashkëpunimit me “Autostrada Biennale”

Sonte derbi në Prizren: Bashkimi synon vazhdimësinë ndaj Yllit

Junior 06 kampion të Kupës së Kosovës U14

Liria lëshon fitoren në Istog

Vashat e Bashkimit një hap larg finales

Kosova mbyll stërvitjet zyrtare, gati për duelin vendimtar ndaj Turqisë

Të dielën ndryshohet ora, akrepat shkojnë 60 minuta para

Në Retijë dhe Opterushë përkujtohen dëshmorët dhe martirët e lirisë

Dita historike: krejt sytë kah Kosova

Mbrojtja: Asnjë provë kundër Thaçit, kërkohet lirimi i menjëhershëm

Olimpiada e Kimisë mbahet me sukses në Suharekë

Gratë malishevase nderohen me mirënjohje për kontributin e tyre në shoqëri

Kategoritë

