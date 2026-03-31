Suhareka forcon mekanizmat kundër dhunës në familje

Në Suharekë është mbajtur mbledhja e parë e rregullt për vitin 2026 e Mekanizmit Kundër Dhunës në Familje (MKDHF), ku u diskutua për trajtimin dhe parandalimin e rasteve të dhunës në familje.
Në këtë takim morën pjesë nënkryetarja e komunës, përfaqësues të Policia e Kosovës, Qendra për Punë Sociale, Agjencia për Ndihmë Juridike Falas, përfaqësues nga sektorët e shëndetësisë, arsimit, si dhe institucione dhe akterë të tjerë relevantë që janë pjesë e këtij mekanizmi.
“Gjatë mbledhjes u bë analizimi i përgjithshëm i rasteve të dhunës në familje për tre-mujorin e parë të vitit 2026, ku u diskutua për trajtimin e rasteve, sfidat e hasura dhe nevojën për rritjen e koordinimit ndërinstitucional”, thuhet në njoftimin e komunës.
Po ashtu, sipas komunës, u dhanë edhe rekomandime konkrete për forcimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve përgjegjëse, me qëllim të parandalimit dhe trajtimit sa më efikas të rasteve të dhunës në familje, si dhe për ofrimin e mbështetjes së nevojshme për viktimat.
“Pjesëmarrësit theksuan rëndësinë e vazhdimit të bashkëpunimit dhe angazhimit të përbashkët institucional në luftimin dhe parandalimin e dhunës në familje, duke kontribuar në rritjen e sigurisë dhe mirëqenies së qytetarëve”, vazhdon njoftimi i komunës.
Në fund të takimit u theksua se mekanizmi do të vazhdojë të mbajë takime të rregullta dhe të punojë ngushtë për të adresuar çdo rast në mënyrë të koordinuar dhe profesionale./PrizrenPress.com/
