FFK thirrje tifozëve: Bëhu zëri i historisë, sonte është momenti!

Federata e Futbollit e Kosovës ka publikuar një mesazh motivues për tifozët në prag të ndeshjes vendimtare, duke i ftuar ata të jenë pjesë aktive e mbështetjes për Kombëtaren e Kosovës.

Në këtë thirrje, FFK thekson se kjo përballje përfaqëson një moment historik, ku Kosova ndodhet vetëm një hap larg realizimit të ëndrrës për kualifikim në Kampionatin Botëror.

“Sonte është momenti kur secili prej nesh duhet të jetë në këmbë, me zërin në maksimum, me zemrën që rreh për një emër të vetëm: Kosovë”, thuhet në mesazhin e publikuar, raporton PrizrenPress.

Sipas FFK-së, roli i tifozëve është thelbësor në këtë sfidë, duke e cilësuar mbështetjen nga tribunat si një faktor vendimtar për motivimin e futbollistëve në fushë.

“Stadiumi nuk është teatër. Ka vetëm një rol për të gjithë: të jemi lojtari i dymbëdhjetë”, theksohet më tej.

Ndërkohë, FFK ka bërë thirrje edhe për respekt ndaj kundërshtarit, veçanërisht gjatë intonimit të himnit, duke nënvizuar rëndësinë e ruajtjes së vlerave sportive.

Me fillimin e ndeshjes, atmosfera në Stadiumi Fadil Vokrri pritet të jetë e zjarrtë, ku përkrahja e tifozëve synohet të shndërrohet në avantazh për “Dardanët”.

Në fund, FFK rikujton se ky nuk është vetëm një duel sportiv, por një mundësi për të prezantuar Kosovën në skenën më të madhe të futbollit botëror.

“Sonte nuk luan vetëm një ekip. Sonte luan një komb i tërë”, përfundon mesazhi./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

