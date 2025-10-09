13.1 C
Prizren
E enjte, 9 Tetor, 2025
type here...

FokusSiguri

Sulmohet një shtetase gjermane në Prizren – e lënduar rëndë, dërgohet në spital

By admin

Një person pas një mosmarrëveshje të çastit ka sulmuar fizikisht një grua (shtetase të Gjermanisë).

Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të mërkurën rreth orës 04:00 në rrugën “Rrust Kabashi”, në Prizren.

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

Tutje bëhet e ditur se viktima ka pranuar trajtim mjekësor në emergjencën e spitalit të Prizrenit, e më pas është transferuar në QKUK për trajtim të mëtejmë.

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

“I dyshuari mashkull kosovar, pas një mosmarrëveshjeje të çastit ka sulmuar fizikisht viktimën femër shtetase e Gjermanisë. Viktima ka pranuar trajtim mjekësor në Emergjencën e Spitalin e Prizrenit e më pas është transferuar në QKUK për trajtim të mëtejmë”, thuhet në raport.

Ndërkaq, i dyshuari është arrestuar dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.

Marketing

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Komuna e Prizrenit dhe EEI nënshkruajnë memorandum për fuqizimin e edukimit medial në shkolla
Next article
Besnik Krasniqi vizitoi fabrikën “LIRI”: Do të jemi gjithmonë afër prodhuesve tanë

Më Shumë

Lajme

Artan Abrashi vizitoi ‘Proton Cable’, krenari për prodhimin industrial në Prizren

Kandidati për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, vizitoi kompaninë moderne Proton Cable, e cila me teknologjinë e avancuar SIEMENS dhe standardet ndërkombëtare VDE dhe...
Fokus

Totaj: Trajnerët e mirë thonë se ekipi që luan mirë, nuk duhet të ndryshohet shpesh

Kryetari aktual i Prizrenit dhe kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për një mandat tjetër, Shaqir Totaj, ka thënë se do të ketë lëvizje...

Punëtori për restaurimin e eksponateve prej druri në Kompleksin e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Vrapuesja e Prizrenit, lëvizje e përjetësisë

Rrahje mes tetë të miturve në Prizren, tre në spital – dy në pranga

Gjendet vajza 16 vjeçare e raportuar e zhdukur në Suharekë, nuk pranon të kthehet në shtëpi

Sot shpallet aktgjykimi në rastin “Kobra”

Moti i vranët dhe me reshje shiu

Nisin punimet për renovimin e rrugës Reçan–Lubinjë

60 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Përurimi i rrugës Gorozhup – Pogaj, Kurti: Një hap i vogël për një lidhje të madhe mes Kosovës dhe Shqipërisë

Arrestohet Bardhi Avdaj, dyshohet se sulmoi fizikisht kryeinfermierin e QMF-së në Prizren

Latifi diskuton me drejtorët për dinamikën e punëve komunale

Parandalohet rast i shmangies doganore në Vërmicë

Ecje sensibilizuese për ndërgjegjësimin kundër kancerit të gjirit në Malishevë

‘Hidroregjioni Jugor’: Është stabilizuar furnizimi me ujë në lagjen ‘Ortakoll’

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne