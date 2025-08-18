20.5 C
Prizren
E martë, 19 Gusht, 2025
Vendoset gurthemeli për objektin e ri të zjarrfikësve në Suharekë

admin

Zjarrëfikësit e Suharekës sot janë pajisur me një objekt të ri dhe modern, i cili do të ndërtohet me bashkëfinancim të Komunës së Suharekës dhe Shoqatës humanitare “Jetimat e Ballkanit”.

Ceremonia e vendosjes së gurthemelit u mbajt sot në orën 10:00, në zonën industriale në Shirokë.

Në ceremoni pjesë kryetari i Komunës, Bali Muharremaj, drejtuesi i shoqatës “Jetimat e Ballkanit”, Halil Kastrati, si dhe pjesëtarë të njësisë së zjarrfikësve.

Arrestohet në Vërmicë një person me armatim dhe pajisje ushtarake
Durrës: 7 vjeçarja nga Prizreni kërkon prindërit e saj

E mitura e zhdukur në Nashec të Prizrenit kthehet në shtëpi, vëllai ende në kërkim

Një rast i zhdukjes së dy të miturve nga fshati Nashec i Prizrenit është raportuar më 13 gusht 2025, rreth orës 23:00, nga ankuesi...
"Ekoregjioni' në Prizren mbetet pa energji elektrike

Kryeshefi Ekzekutiv i Ndërmarrjes Publike KRM "Ekoregjioni" Sh.A. në Prizren, Burim Shala, ka reaguar pas ndërprerjes së energjisë elektrike në ambientet e kësaj ndërmarrjeje,...

Suhareka, e para komunë në Kosovë që ofron aplikim online për leje ndërtimore

Prizren/ Një muaj paraburgim ndaj të dyshuarit për vrasje të rëndë

Numri i vogël i zjarrfikësve problem për menaxhimin e zjarreve në Suharekë

Vetëvendosje në Prizren garon me listë prej 45 kandidatësh, bartëse një grua

Përurohet banimi social 01 në Malishevë

Policia godet rrjetin e drogës në Prizren, arreston tre persona dhe sekuestron mbi 4 kg kokainë

Dëmet nga zjarret në Suharekë janë të konsiderueshme

Aventurë dhe adrenalinë e re në Prizren – Zip Line ju bën të fluturoni mbi qytetin historik

KB Bashkimi nis përgatitjet për sezonin e ri

Bashkimi Demokratik për Prizrenin publikon listën e kandidatëve për zgjedhjet lokale të 12 tetorit

Fatmir Limaj takon qytetarët e Prizrenit

AAK-ja prezanton listën e kandidatëve për Kuvend Komunal të Prizrenit

Partia Guxo në Prizren garon me 20 kandidatë, bartës i listës Haxhi Avdyli

