20.5 C
Prizren
E martë, 19 Gusht, 2025
type here...

Fokus

Durrës: 7 vjeçarja nga Prizreni kërkon prindërit e saj

By admin

Një 7 vjeçare nga Prizreni ka humbur në Durrës.

 

Bëhet fjalë për Alina Tafajn, e cila po kërkon prindërit e saj.

“7-vjeçarja nuk mban mend ku e ka çadrën dhe për momentin ndodhet te hotel Edart në Durrës”, thuhet në postimin e faqes JOQ Albania.

Kushdo që i njeh prindërit e saj të kontaktojë në numrin: ?+383 49 312 566?.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
Vendoset gurthemeli për objektin e ri të zjarrfikësve në Suharekë
Next article
Aktakuzë ndaj dy personave nën dyshimin se lejuan rrënimin e “Sarajit të vjetër” në Prizren , shkaktuan dëm në vlerë mbi 15 milionë euro

Më Shumë

Lajme

Sot mbyllet afati për dorëzimin e listave të kandidatëve për zgjedhjet lokale

Në mesnatë përfundon afati për subjektet politike që të aplikojnë për certifikim dhe të dorëzojnë listat me kandidatët për zgjedhjet e 12 tetorit 2025,...
Fokus

Vetëvendosje në Prizren garon me listë prej 45 kandidatësh, bartëse një grua

Në garën për Kuvendin Komunal të Prizrenit, Lëvizja Vetëvendosje ka hyrë me një listë prej 45 kandidatësh, ku veçohet fakti se bartësja është një...

Numri i vogël i zjarrfikësve problem për menaxhimin e zjarreve në Suharekë

Bashkimi Demokratik për Prizrenin publikon listën e kandidatëve për zgjedhjet lokale të 12 tetorit

Prizren/ Një muaj paraburgim ndaj të dyshuarit për vrasje të rëndë

27 vjet nga rënia e dëshmorit Remzi Ademaj

Prizreni forcon skuadrën me dy afrime të reja

E mitura e zhdukur në Nashec të Prizrenit kthehet në shtëpi, vëllai ende në kërkim

Kush është Rumi/ Poeti persian që edhe pas 814 vitesh vijon të shesë miliona kopje

Ekrem Kastrati publikon listën e kandidatëve për asambleistë të Malishevës

Remzi Ademaj-Kur rënia i jepë kuptim jetës

Ballkani, klubi i ranguar më së miri ndër klubet shqiptare në Evropë

Nisin punimet për rehabilitimin e Kaptazhës IV tek “40 Burimet” në Prizren

“Uraniumi (23XU)”, shkencëtari Naim Krasniqi boton librin e tij të tretë që në fokus ka energjinë bërthamore

“Fillimisht i nxitën qentë në përleshje” – Prokuroria jep detaje për vrasjen me thikë në Prizren

Një grup prej 39 personave paraqitën kërkesën për marrjen e parcelave në APK, ndalohet i dyshuari për keqpërdorim të pozitës në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne