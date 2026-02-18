6.9 C
Zbulohen mallra të padeklaruara gjatë kontrollit rutinor në Vërmicë

By admin

Në Pikën e Kalimit Kufitar në Vërmicë është realizuar një kontroll i detajuar i një automjeti, pas selektimit për verifikim rutinor nga zyrtarët doganorë.

“Pas deklarimit nga drejtuesi i mjetit se nuk posedonte mallra për deklarim, është kryer kontroll fizik i automjetit, me ç’rast në hapësirën e bagazhit janë gjetur 40 tonerë të padeklaruar, për të cilët nuk është paraqitur dokumentacion përcjellës, përfshirë faturë apo dëshmi tjetër të origjinës”, njofton Dogana e Kosovës.

Vlera e përafërt e mallit të evidentuar është rreth 2,300 euro.

“Në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, rasti është trajtuar si kundërvajtje doganore, ndërsa malli është ndaluar përkohësisht deri në përfundimin e procedurave administrative nga njësitë kompetente”.

“Dogana e Kosovës rikujton të gjithë qytetarët dhe operatorët ekonomikë se çdo mall që hyn në territorin e Republikës së Kosovës duhet të deklarohet në përputhje me legjislacionin doganor në fuqi, dhe se mosdeklarimi përbën shkelje ligjore”.

Ndahet nga jeta tragjikisht zyrtarja e Gjykatës Themelore në Prizren, Minire Bytyqi
Në Rahovec sonte vendoset fituesi i Kupës së Kosovës: Trepça apo Bashkimi?

