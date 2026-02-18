Në Rahovec sonte vendoset fituesi i Kupës së Kosovës: Trepça apo Bashkimi?

Sonte zhvillohet finalja e madhe e Kupës së Kosovës në basketboll, ku përballë njëra-tjetrës do të jenë dy skuadrat që aktualisht kryesojnë edhe Superligën, Trepça dhe Bashkimi.
Ky duel vjen si një reprizë e finales së vitit të kaluar, ku po këto dy ekipe u ndeshën për trofeun, me Trepçën që doli fituese. Rivaliteti mes tyre ka vazhduar edhe këtë edicion, me mitrovicasit që aktualisht mbajnë vendin e parë në tabelën e Superligës, ndërsa Bashkimi i ndjek nga afër në pozitën e dytë.
Pritet një përballje e fortë dhe me intensitet të lartë, duke marrë parasysh formën që kanë treguar të dy skuadrat gjatë sezonit, si dhe rëndësinë që ka kjo finale për vazhdimësinë e garave.
Ndeshja zhvillohet në Rahovec, në palestrën Mizahir Isma, me fillim nga ora 19:30, ndërsa transmetohet drejtpërdrejt në Artmotion.
E gjithë vëmendja sonte do të jetë e drejtuar nga Rahoveci, ku do të mësohet fituesi i trofeut të Kupës së Kosovës për këtë edicion./PrizrenPress.com/
