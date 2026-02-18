6.9 C
Prizren
E mërkurë, 18 Shkurt, 2026
type here...

FokusSport

Në Rahovec sonte vendoset fituesi i Kupës së Kosovës: Trepça apo Bashkimi?

By admin

Sonte zhvillohet finalja e madhe e Kupës së Kosovës në basketboll, ku përballë njëra-tjetrës do të jenë dy skuadrat që aktualisht kryesojnë edhe Superligën, Trepça dhe Bashkimi.

Ky duel vjen si një reprizë e finales së vitit të kaluar, ku po këto dy ekipe u ndeshën për trofeun, me Trepçën që doli fituese. Rivaliteti mes tyre ka vazhduar edhe këtë edicion, me mitrovicasit që aktualisht mbajnë vendin e parë në tabelën e Superligës, ndërsa Bashkimi i ndjek nga afër në pozitën e dytë.

Pritet një përballje e fortë dhe me intensitet të lartë, duke marrë parasysh formën që kanë treguar të dy skuadrat gjatë sezonit, si dhe rëndësinë që ka kjo finale për vazhdimësinë e garave.

Ndeshja zhvillohet në Rahovec, në palestrën Mizahir Isma, me fillim nga ora 19:30, ndërsa transmetohet drejtpërdrejt në Artmotion.

E gjithë vëmendja sonte do të jetë e drejtuar nga Rahoveci, ku do të mësohet fituesi i trofeut të Kupës së Kosovës për këtë edicion./PrizrenPress.com/

Marketing

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Zbulohen mallra të padeklaruara gjatë kontrollit rutinor në Vërmicë
Next article
Kyan Anderson pritet të rikthehet sonte për Bashkimin në finalen e Kupës

Më Shumë

Lajme

Votohet Qeveria Kurti 3

Pas më shumë se një viti, Kosova tashmë ka ekzekutivin e ri me kompetenca të plota. Kjo pasi që, Albin Kurti është zgjedhur sërish...
Lajme

Sot flasin ish-krerët e UÇK-së, familjarët mbërrijnë në Hagë

Sot në Dhomat e Specializuara në Hagë do të dëgjohen fjalët përfundimtare të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup...

“Drejtësi, jo politikë”/ Marshim në mbështetje të ish-luftëtarëve të UÇK-së

Presidenti Trump uron Kosovën, mbështet fuqishëm sovranitetin e Kosovës

Derbi në Prizren

“Ciceronët e Rinj” shënojnë 17 Shkurtin në Kompleksin Monumental të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Ortekët bllokojnë rrugën Qafë Thore–Theth, ndalohet qarkullimi për të gjitha automjetet

Totaj nënshkruan memorandum për fuqizimin e grave sipërmarrëse

Kupa e Kosovës për meshkuj do të zhvillohet në Rahovec

Bashkimi pret Pejën, thirrje për mbështetje masive nga Prizreni

Arrest shtëpiak për 15 të dyshuar për manipulim votash në Dragash dhe Suharekë

P.C Prizreni në finale

Superfinalja e Final 8 zhvillohet nesër në Prizren

“Esnaf” në Prizren i bashkohet marshit “Drejtësi, jo politikë” më 17 shkurt

Ekzekutivi i Rahovecit në mbështetje të marshit “DREJTËSI, JO POLITIKË!”

FSK-ja përkujton viktimat e ortekut tragjik në Restelicë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne