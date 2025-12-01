6.4 C
Prizren
E hënë, 1 Dhjetor, 2025
Kulture

116 vite nga hapja e Shkollës Normale të Elbasanit

By admin

Më 1 dhjetor 1909 u hap Normalja e Elbasanit.

Vendimi për hapjen e një institucioni që do të përgatiste kastën e mësuesve, të cilët do të përçonin gjuhën shqipe në mbarë trojet, u mor nga Kongresi i Elbasanit.

Drejtori i parë i Normales ishte nënshkruesi i Deklaratës së Pavarësisë, Luigj Gurakuqi. Në katedrën e kësaj shkolle, komunikuan dijen figurat më të shquara të kulturës dhe shkencës në Shqipërinë e kohës, sikurse ishin Aleksandër Xhuvani, Simon Shuteriqi, Salih Ceka etj.

Normalja ishte kurorëzim i përpjekjeve të patriotëve, të klubeve shqiptare brenda e jashtë atdheut, të cilët bënë përgatitjet e nevojshme për të siguruar mjetet dhe kuadrin pedagogjik për fillimin e edukimit të brezave të mësuesve të rinj.

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave sjell foto ku paraqitet godina dhe nxënës të Normales.

Lajmet e Fundit

