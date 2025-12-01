6.4 C
Prizren
E hënë, 1 Dhjetor, 2025
Fokus

Kuvendi i Komunës së Prizrenit mblidhet më 10 dhjetor

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka ftuar mbledhjen e parë inauguruese të Kuvendit të Komunës.

Sipas njoftimit të komunës, ajo do të mbahet më 10 dhjetor 2025, në orën 09:00, në Shtëpinë e Bardhë, raporton PrizrenPress.

116 vite nga hapja e Shkollës Normale të Elbasanit
Nisin punimet restauruese në Shtëpinë e Vehbi Haxhiut në Prizren

Sport

Laura Fazliu mbetet pa medalje, renditet e 5-ta në Abu Dhabi Grand Slam 2025

(PLOTËSUAR) Për medalje të bronztë, xhudistja kosovare Laura Fazliu, humbi me Yuko nga Rafaela Silva nga Brazili dhe u rendit e 5-ta në këtë...
Lajme

Kryesia e re e Shoqatës së Familjeve të Dëshmorëve pritet nga kryetari i Malishevës

Kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, ka pritur sot në takim kryesinë e re të Shoqatës së Familjeve të Dëshmorëve të luftës së...

28 vjet nga dalja publike e UÇK-së në skenë

Përurohet në Prizren shtatorja e heroit Tahir Sinani

PDK-ja në Rahovec arrin marrëveshje me AAK-në, Cana jep detaje: Tri drejtori…

Dogana ndalon kontrabandën me telefona në Vërmicë, vlera mbi 5 mijë euro

Nisin punimet për renovimin e Njësisë së Patologjisë dhe Morgut në Spitalin e Prizrenit

Ish-gjyqtari i Kushtetueses: Zgjedhjet interesante sepse paraqesin një përballje dinjitoze mes Kurtit e Hamzës

Policia shqiptoi 1716 gjoba trafiku për 24 orë

Ftohtë edhe sot, temperaturat në minus

Albin Kurti sërish kandidat i Vetëvendosjes për kryeministër

Zhduket një vajzë e mitur në Rahovec

Nisin punimet restauruese në Shtëpinë e Vehbi Haxhiut në Prizren

Aktakuzë ndaj burrit që tentoi t’i vriste me thikë gruan dhe vajzën e tij në Prizren

Prizreni mëson kundërshtarin për Kupën e Kosovës

“Dita e 8-të pa asnjë minutë rrymë”, protestojnë banorët e Malishevës

