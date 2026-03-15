Policia e Kosovës ka publikuar raportin e ditës së djeshme, sipas të cilit nuk është regjistruar asnjë aksident me fatalitet, ndërsa 24 aksidente kanë rezultuar me të lënduar dhe 41 me dëme materiale.
Gjatë ditës së kaluar, autoritetet kanë shqiptuar gjithsej 2,013 tiketa trafiku.
Në kuadër të masave policore, 24 persona janë arrestuar, 5 janë mbajtur në stacionet policore, 1 person ndodhet në ndalim policor, ndërsa 6 të tjerë janë duke vuajtur dënimin.
Marketing
