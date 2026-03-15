Me vite vazhdon të kërkohet me këmbëngulje funksionalizimi i zonës ekonomike në komunën e Prizrenit. Komiteti i biznesit në Prizren thotë se ka kërkesa të mëdha, pasi shumë sipërmarrës po kërkojnë të zgjerohen dhe të hapin vende të lira pune. Një pjesë e vogël e këtyre bizneseve janë vendosur tashmë në hapësirat e ITP-së.
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
“Në ato hapësira, ku për momentin janë në dispozicion 40 hektarë, janë vendosur disa kompani jo të fuqishme, disa OJQ, po besojmë që në ato hapësira ka ende vende të lira për shumë e shumë veprimtari prodhuese”, tha Afrim Tejeci nga Oda e Prizrenit.
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Për shkak të mosfunksionalizimit të kësaj zone, shumë kompani janë transferuar në komunën e Suharekës, thotë Tejeci.
“Ne jemi me vite duke pritur, shumë biznese, për fat të mirë apo për fat të keq, ne i kemi dërguar në shumë vende të tjera, qoftë edhe në Suharekë që është shumë afër, sepse kemi pasur dhjetëra e dhjetëra biznese që kanë shprehur dëshirën për të ardhur, për t’u zgjeruar, për të hapur vende pune, por për fat të keq këto kanë shkuar në qytete të tjera”, tha ai.
Komuna e Prizrenit deri më tani nuk ka mundur të bëjë diçka konkrete për t’u ofruar sipërmarrësve hapësirën e ndarë për Parkun e Bizneseve. Drejtori i Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik, Adem Morina, thotë se kanë nisur hapat e parë për funksionalizimin e Zonës Ekonomike. Sipas Morinës, së pari do të fillohet me rregullimin e infrastrukturës.
“Pas kësaj seance do ta qesim në kuvend dhe gjithsesi do të krijohen edhe komisionet, e pastaj do të ndjekim procedurat se si të veprojmë. Jemi në komunikim edhe me KEDS-in dhe njerëz të tjerë të cilët kanë qasje për funksionalizimin e Zonës Ekonomike”, tha Morina.
Zëvendëskryeministri i Kosovës për Komunitete i ka dhënë një shpresë komitetit të biznesit për këtë problem.
“Kjo Qeveri ka me mbajt fjalën, vitin e kaluar e kemi ndërruar ligjin ku përfshihet edhe Parku i Biznesit, me iniciativën e ‘Esnaf’ dhe Odës Ekonomike, tashmë jemi një hap më afër drejt funksionalizimit të tij. Për këtë arritje keni kontribuar edhe ju”, tha Fikrim Damka, zëvendëskryeministër i Kosovës.
Mungesa e funksionalizimit të kësaj zone, që përfshin 80 hektarë tokë, ka bërë që edhe ato pak investime që janë bërë të fillojnë të shkatërrohen./rtk
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren