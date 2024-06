Euro 2024: Sot do të rrëmbehemi nga emocionet, Zvicra përballet me Gjermaninë

Sot shënohet dita e dhjetë e Kampionatit Evropian.

E rrethi i ndeshjeve ka filluar të zvogëlohet, shkaku i eliminimit të disa kombëtarëve që nuk arritën të marrin mjaftueshëm pikë, shkruan Klankosova.tv.

Ndërkaq, sot do të zhvillohet dy ndeshje, të njëjtat nga ora 21:00.

Zvicra do të ballafaqohet me Gjermaninë, ndeshje kjo që do rrëmbehet me emocione nga tifozët, e cila mbahet në Frankfurt Arena.

Po ashtu ballë për ballë i kemi dhe Skotlandën me Hungarinë, e që ndeshja zhvillohet në Stuttgart Arena.

