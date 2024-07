Dokufest prezanton jurinë për edicionin e këtij viti

Dokufest ka shpallur emrat e jurisë për edicionin e sivjetmë.

I shtrirë në tetë kategori konkurrimi, kjo përzierje e larmishme profesionistësh dhe entuziastësh të filmit do të shikojnë dhe vlerësojnë filmat gjatë festivalit dhe do të përzgjedhin filmat fitues në kategoritë e tyre përkatëse. Juria e kategorisë Ndërkombëtare të Filmit të Shkurtër do të zgjedhë gjithashtu një film që do të caktohet si Kandidat i Filmit të Shkurtër të DokuFest për Çmimet Evropiane të Filmit (European Film Awards) 2024.

Emrat e jurisë përfshijnë: Dina Iordanova, Somnur Vardar, Stefan Pavloviq, Basil Tsiokos, Hama Haruka, Sylvain George, Doris Bauer, Ilinca Vân?u, Pedro Emilio Segura Bernal, Shpëtim Selmani, Sigrid Hadenius-Ebner, Yun-hua Chen, Ali Husein El-Adevi, Babette Dieu, Christine Camdessus, Ben Bassauer, Inka Achté, Petra Holzer, Bojana Mariq, Dafina Halili, Rohan Berry Crickmar, Anna Henckel-Donnersmarck, Armando Lulaj dhe Oana Ghera.

Marketing