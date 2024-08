Vazhdojnë punimet për rregullimin e kanalit në fshatin Piranë

Komuna e Prizrenit ka njoftuar se punimet e fazës së dytë të rregullimit të kanalit në fshatin Piranë po vazhdojnë, duke përfshirë një shtrirje mbi 900 metra.

Këto punime synojnë të menaxhojnë ujërat e zonës, të përmirësojnë sistemin e drenazhit për parandalimin e përmbytjeve dhe të kontribuojnë në mbrojtjen e mjedisit përreth.

“Po vazhdojnë punimet e fazës së dytë të rregullimit të kanalit në fshatin Piranë (mbi 900 metra), përmes së cilit do të menaxhohen ujërat e zonës, do të përmirësohet sistemi i drenazhit për parandalimin e përmbytjeve si dhe do të ndikoj në mbrojtjen e mjedisit përreth”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com

Marketing