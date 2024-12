Javë e vranët në Kosovë – Parashikimi i motit për pesë ditët e ardhshme

Gjatë javës së ardhshme, në Kosovë pritet të mbizotërojë mot i vranët e me reshje shiu.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat do të lëvizin nga -3 deri në 7 gradë Celsius.

Më poshtë gjeni njoftimin e plotë nga IHMK-ja:

E hënë – Mot kryesisht i vranët. Në pjesën e parë të ditës vende-vende parashihen riga shiu. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -2 deri 2 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 2-4 gradë Celsius. Do të fryjë erë e lehtë kryesisht nga verilindja.

E marte – Mot kryesisht i vranët dhe me intervale me diell. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -3 deri 0 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 4-7gradë Celsius. Do të fryjë erë nga drejtimi i juglindjes me shpejtësi 1-4m/s.

E mërkurë – Mot kryesisht i vranët. Në mëngjes nëpër ultësira parashihet mjegull dhe ngrica të dobëta. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -2 deri 0gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 4-7 gradë Celsius. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi verilindjes.

E enjte – Mot kryesisht i vranët dhe me riga shiu. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 0-2 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 3-6 gradë Celsius. Do të fryjë erë kryesisht nga juglindja me shpejtësi 1-5m/s.

E premte – Mot kryesisht i vranët. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 0-2 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 4-7 gradë Celsius. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi i juglindjes.

