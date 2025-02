Kjo është lista e përditësuar me votat e kandidatëve për deputetë të PDK-së

Në 19 qendra komunale po vazhdon numri i votave të kandidatëve për deputetë.

KosovaPress ka siguruar listën me rezultatet e votave të grumbulluara për kandidatët e Partisë Demokratike të Kosovës. Kandidati për kryeministër nga kjo parti, Bedri Hamza ka grumbulluar mbi 122 mijë vota, ndërkaq kreu i PDK-së, Memli Krasniqi me mbi 69 mijë vota.

Kandidati i tretë i cili renditet me numër më të madh të votave është Uran Ismaili me mbi 29 mijë vota. Ndërkaq, Vlora Çitaku ka grumbulluar mbi 28 mijë vota sipas listës së fundit të përditësuar me rezultatet.

Kandidatja për deputete, Sala Jashari nga Prekazi ka grumbulluar mbi 27 mijë vota. Kandidati i gjashtë i cili ka marrë më së shumti vota nga kjo parti është Enver Hoxhaj me mbi 22 mijë vota.

Katër kandidatë tjerë të PDK-së me më së shumti vota janë: Përparim Gruda, Ganimete Musliu, Rrahman Rama, Mergim Lushtaku.

Lista e përditësuar me votat e grumbulluara të kandidatëve për deputetë vijon me: Artan Behramin, Ferat Shalën, Nait Hasanin, Elmi Reçicën, Fadil Demakun, Altin Krasniqin e Xhevahir Gecin.

Mbi 15 mijë vota të qytetarëve ka marrë Blerta Deliu Kodra, e mbi 14 mijë sosh Abelard Tahiri.