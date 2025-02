UEFA e ka deklaruar Rita Vehapin si gjyqtare kryesore për të ndarë drejtësinë në ndeshjen kualifikuese të Ligës së Kombeve në kategorinë e vajzave, Luksemburg- Kazakistan.

Në ndeshjen që do të zhvillohet në stadiumin “Emile Matrisch” në Esch-sur-Alzette, gjyqtaren Vehapi do ta asistojnë Lumturije Muhadri dhe Fitore Govori, ndërsa gjyqtarja e katërt do të jetë Festin Koxha.

Kjo ndeshje do të zhvillohet të premten, më 21 shkurt, me fillim në orën 19:30./PrizrenPress.com/