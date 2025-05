Pa ujë çdo ditë nga ora 16:00 deri 23:00 në Malishevë – deri në vendosjen e pompave të reja

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” në Prizren ka bërë të ditur se për shkak të mosfurnizimit të rregullt me ujë në disa zona të fshatit Banjë, do të aplikohen redukime të përkohshme të ujit në disa lokalitete të komunës së Malishevës.

Sipas njoftimit të publikuar nga kompania, duke filluar nga kjo javë, pa ujë do të mbesin çdo ditë nga ora 16:00 deri në ora 23:00 këto zona: Qyteti i Malishevës, fshati Carrallukë dhe rruga “Imer Krasniqi” në fshatin Mirushë, përcjell PrizrenPress.

“Pas takimit me banorët e fshatit Banjë dhe për shkak të mosfurnizimit të rregullt me ujë në disa lagje të këtij fshati, jemi të detyruar të bëjmë reduktime të përkohshme në disa zona. Pa ujë do të mbesin çdo ditë nga ora 16:00 deri në ora 23:00: konsumatorët në Malishevë, Carrallukë dhe rrugën ‘Imer Krasniqi’ në Mirushë”, thuhet në njoftimin e kompanisë.

Kompania ka njoftuar se këto reduktime do të jenë në fuqi deri në një njoftim tjetër, përderisa të kryhet montimi i pompave të reja dhe të sigurohet furnizim i qëndrueshëm për të gjithë konsumatorët.

Autoritetet e ujësjellësit kanë kërkuar mirëkuptim nga qytetarët dhe kanë theksuar se janë duke punuar me intensitet për zgjidhjen sa më të shpejtë të problemit./PrizrenPress.com