Anton Quni nuk synon postin e kryetarit të Prizrenit

Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani e ka caktuar datën 12.10.2025 si ditën kur do të mbahen Zgjedhjet lokale në Kosovë. Ky vendim është marrë disa ditë pas takimit me përfaqësuesit e partive politike në Kosovë, për konsultim në lidhje me caktimin e datës së Zgjedhjeve lokale.

Disa parti politike kanë nisur t’i bëjnë të ditur kandidatët, ku në shumicën e Komunave, kryetarët aktual do të jenë kandidat edhe për një mandat.

Por do të ketë Komuna ku kryetarët aktual do të zëvendësohen me emra tjerë.

Periskopi ka pyetur deputetin e LDK-së, Anton Quni nëse ka synim për të kandiduar sërish për kryetar të Komunës së Prizrenit.

Quni u shpreh shkurtimisht ‘Jo’.

I njëjti shtoi se kryesia e LDK-së ende nuk ka vendosur për emrin e kandidatit.