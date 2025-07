Armend Rexhepagiqi sonte ngjitet në skenën e Pallatit të Rinisë në natën e quajtur “Dashni e vjetër”. Ai do të promovojë albumin e tij më të ri, të pagëzuar po me këtë emër

Publiku në Prishtinë, duke filluar nga ora 19:00, do të ketë rastin të dëgjojë këngët “Kutia e zezë”, “Boll m’ke dalë”, “Dyfish ma pak”, “S’o dashni”, “Ma ke n’alë” dhe “Krejt Prishtinën për ditëlindje”.

Por këngëtari dhe kantautori me përvojë dhjetëra vjeçare në muzikë do t’i japë zë edhe hiteve të tij të vjetra. “Dashurinë ku e kam”, “Ti nuk më meriton”, “Shkel”, “Dudije” e shumë krijimtari të tjera do të shoqërojnë ngjitjen e tij në skenë, e cila ndodh rrallëherë.

Ndërkohë, RTK ka raportuar se sot gjatë ditës në qendër të kryeqytetit janë parë qytetarë të shumtë të cilët kanë pritur në radhë për të blerë biletat për këtë koncert.

Radiotelevizioni i Kosovës është sponsori medial i ngjarjes dhe do ta transmetojë koncertin e Rexhepagiqit.

Ndërkaq, dje kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, e ka nderuar artistin Rexhepagiqi me simbolin e kryeqytetit “Hyjneshën në fron”, në shenjë nderimi për kontributin e tij të çmuar në kulturën muzikore dhe artistike të vendit.

Rexhepagiqi është i njohur edhe për kontributin e tij në formësimin e shumë emrave në skenën vendore, qoftë nga aspekti muzikor, edhe ashtu tekstual./RTKlive

