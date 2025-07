Në Rahovec nis asfaltimi i rrugës me katër korsi në drejtim të Fortesës

Komuna e Rahovecit ka njoftuar se sot, më 23 korrik, nga ora 03:00 e mëngjesit, do të fillojë asfaltimi i rrugës me katër korsi në segmentin nga pika “Termosistem Osa” në drejtim të fshatit Fortesë.

Sipas komunës, segmenti që do të asfaltohet ka gjatësi prej 1200 metrash dhe është pjesë e projektit për ndërtimin e rrugës me katër korsi, që po realizohet me standarde moderne.

“Ky investim i rëndësishëm po e shndërron Rahovecin në një qendër strategjike të zhvillimit dhe lidhjes infrastrukturore në nivel lokal e rajonal”, theksohet në fund të njoftimit./PrizrenPress.com

