Zbulohet shkaku i vdekjes së Ozzy Osbourne

Pak javë pas ndarjes nga jeta të Ozzy Osbourne, legjendës britanike të heavy metalit, dalin detajet për shkaqet zyrtare të vdekjes së tij. Sipas certifikatës së vdekjes të paraqitur në Londër nga vajza e tij, Aimée Osbourne, shkaku kryesor ishte ndalimi kardiak jashtë spitalit dhe infarkt akut i miokardit, ndërkohë që u përmendën si faktorë bashkëkontribues sëmundja e arterieve koronare dhe Parkinsoni me disfunksion autonomik.

Osbourne, ndërroi jetë më 22 korrik 2025 në Londër, i rrethuar nga familja e tij.

Ai kishte përballuar për vite sfida serioze shëndetësore, duke përfshirë një diagnostikim të Parkinsonit dhe çrregullime të sistemit autonom, të cilat konsiderohen si kontribues të rëndësishëm të vdekjes.

Vetëm pak javë para ndarjes, Ozzy dha koncertin e tij të fundit me Black Sabbath, më 5 korrik 2025 në Birmingham, në kuadër të eventit përmbyllës “Back to the Beginning”, ku performoi edhe i ulur për shkak të gjendjes së tij fizike.

Funerali i tij u mbajt më 30 korrik 2025 në Birmingham, ku mijëra fansa nga e gjithë bota i dhanë lamtumirën e fundit ikonës. Ceremonia u zhvillua me praninë e ngushtë familjare, ndërsa kolegët e tij nga muzika bashkuan homazhet publike dhe private.

Marketing