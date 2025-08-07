27.7 C
Prizren
E enjte, 7 Gusht, 2025
type here...

Fokus

Nis hetimi për një gurthyes për degradim e shkatërrim të mjedisit në Suharekë

By admin

Policia e Kosovës ka iniciuar rast për degradim dhe shkatërrim të ambientit ndaj një gurëthyesi në fshatin Samadrexhë të Suharekës.

Policët kanë gjetur në gurëthyes dy detonatorë elektrikë që dyshohet se u përdorën për minime të kundërligjshme.

Rasti është nën hetim.

“Komisioni për Siguri Publike dhe Komisioni për Miniera dhe Minerale së bashku me njësitë relevante policore kanë bërë kontrollimin e një gurëthyesi pronë e të dyshuarit mashkull kosovar, ku gjatë kontrollit në gurthyes janë gjetur dy detonatorë elektrikë që dyshohet se janë përdorur për minime të kundërligjshme. Në konsultim me prokurorin detonatorët janë sekuestruar është iniciuar rasti dhe mbetet në hetime”, thuhet në raportin e PK-së.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Përdorën armë në dasma – 3 të ndaluar dhe 4 pistoleta të sekuestruara në rajonin e Prizrenit
Next article
Rrahu motrën dhe vëllanë, prangoset i dyshuari në Rahovec

Më Shumë

Sport

Lovre Basic i bashkohet Yllit

Golden Eagle Ylli nga Suhareka ka zyrtarizuar transferimin e organizatorit kroat Lovre Basic, i cili do të jetë pjesë e klubit në edicionin e...
Kulture

Trashëgimia kulturore në duart e brezit të ri – përmbyllet kursi praktik për restaurim dhe dokumentim në Prizren

Mbrëmë, në një ceremoni përmbyllëse të ngrohtë dhe simbolike, u ndanë certifikatat për pjesëmarrësit e kursit praktik mbi restaurimin dhe dokumentimin e artefakteve arkeologjike...

Mbajti fjalimin fyes kundër UÇK-së në Rahovec ngritet aktakuzë ndaj Igor Popoviq

Përfundon rregullimi i oborrit të shkollës “Haziz Tola” në Prizren – funksionalizohet edhe salla e edukatës fizike

Roli i kolonelit të Policisë në Prizren, dyshohet se detyroi një person të heq dorë nga një pronë

Në shkollën verore në Prizren aplikojnë mbi 200 studentë nga mbi 40 shtete

Arrestohen dy persona për trafikim me njerëz dhe shërbime seksuale në Malishevë

Policia e Prizrenit konfirmon sulmin ndaj deputetit Adem Hoxha dhe familjes së tij

Osman Hajdari largohet nga drejtimi i QKUK-së – kandidon për drejtor të Spitalit të Prizrenit

Kryeprokurori i Prizrenit, Petrit Kryeziu, konfirmon arrestimin e ish-drejtorit rajonal të Policisë

Vdes në moshë të re djali i veteranit të UÇK-së, Rasim Zenunit

Drini i Bardhë debuton në shtëpi – Hidhet shorti për Ligën e Dytë, Superligën e Juniorëve dhe të Kadetëve

Mbi 295 mijë euro borxhe në lagjen “Bajram Curri” të Prizrenit – “Hidroregjioni Jugor” apelon për pagesën e faturave të ujit

Krasniqi: Dr. Gëzimi është njeriu i duhur për Malishevën

Posta e Kosovës nderon tenorin Ramë Lahaj

Ndahet nga jeta gjimnazistja e “Gjon Buzuku”-t në Prizren, Tringa Buqaj

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne