Rrahu motrën dhe vëllanë, prangoset i dyshuari në Rahovec

By admin

Një person është arrestuar në Rahovec nën dyshimet se i njëjti ka rrahur motrën dhe vëllain etij.

Sipas raportit 24-orësh të policisë, ky rast i dhunës në familje ka ndodhur mesnatës e së mërkurës.

“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, për shkak se ka sulmuar fizikisht motrën dhe vëllain e tij. Nga i dyshuari është sekuestruar një pistoletë me leje. Me vendim të prokurorit i dyshuari pas intervistimit është dërguar në mbajtje”, njofton PK-ja.

Lajmet e Fundit

