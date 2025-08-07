Rrahu motrën dhe vëllanë, prangoset i dyshuari në Rahovec

Një person është arrestuar në Rahovec nën dyshimet se i njëjti ka rrahur motrën dhe vëllain etij.
Sipas raportit 24-orësh të policisë, ky rast i dhunës në familje ka ndodhur mesnatës e së mërkurës.
“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, për shkak se ka sulmuar fizikisht motrën dhe vëllain e tij. Nga i dyshuari është sekuestruar një pistoletë me leje. Me vendim të prokurorit i dyshuari pas intervistimit është dërguar në mbajtje”, njofton PK-ja.
