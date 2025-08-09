Isiah Umipig i bashkohet Grapelandit

Grapelandi i Rahovecit ka zyrtarizuar përforcimin më të ri për sezonin e ri të Superligës së Kosovës, duke nënshkruar me organizatorin amerikan Isiah Umipig, raporton PrizrenPress.
Umipig bëhet i huaji i katërt që i bashkohet “vreshtarëve” këtë verë, duke sjellë përvojë të konsiderueshme nga paraqitjet e tij të mëparshme në Superligën e Kosovës dhe në liga të tjera ndërkombëtare. I njohur për shpejtësinë, vizionin në lojë dhe gjuajtjet e sakta nga distanca, ai pritet të jetë një element kyç në skemën e trajnerit për sezonin e ri.
“Me kënaqësi ju njoftojmë se Isiah Umipig i është bashkuar skuadrës sonë për sezonin 25/26! Ai është lojtari i katërt i huaj që i bashkohet skuadrës, duke sjellë përvojën e tij në Superligën e Kosovës”, thuhet në njoftimin e klubit./PrizrenPress.com
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren