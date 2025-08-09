33.3 C
Isiah Umipig i bashkohet Grapelandit

Grapelandi i Rahovecit ka zyrtarizuar përforcimin më të ri për sezonin e ri të Superligës së Kosovës, duke nënshkruar me organizatorin amerikan Isiah Umipig, raporton PrizrenPress.

Umipig bëhet i huaji i katërt që i bashkohet “vreshtarëve” këtë verë, duke sjellë përvojë të konsiderueshme nga paraqitjet e tij të mëparshme në Superligën e Kosovës dhe në liga të tjera ndërkombëtare. I njohur për shpejtësinë, vizionin në lojë dhe gjuajtjet e sakta nga distanca, ai pritet të jetë një element kyç në skemën e trajnerit për sezonin e ri.

“Me kënaqësi ju njoftojmë se Isiah Umipig i është bashkuar skuadrës sonë për sezonin 25/26! Ai është lojtari i katërt i huaj që i bashkohet skuadrës, duke sjellë përvojën e tij në Superligën e Kosovës”, thuhet në njoftimin e klubit./PrizrenPress.com

Lajmet e Fundit

