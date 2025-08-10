36.7 C
Prizren
E diel, 10 Gusht, 2025
type here...

FokusKulture

Çeku: DokuFest, urë që lidh botën me Prizrenin dhe motor ekonomik për vendin

By admin

Ministri në detyrë i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hajrulla Çeku, ka vlerësuar rolin e DokuFest-it si një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore dhe ekonomike në vend.

“Për nëntë ditë, Dokufesti i ktheu kinematë e Prizrenit në ura që lidhën botën me qytetin tonë. Mbi 100 filma, mijëra njerëz, energji e magji që vetëm ky festival di ta sjellë”, ka deklaruar Çeku, duke përshkruar atmosferën e krijuar gjatë edicionit të këtij viti, raporton PrizrenPress.

Ai ka theksuar se për më shumë se dy dekada festivali ka shërbyer si një stimulues i rëndësishëm ekonomik në vend.

“Gjatë mandatit qeverisës ky festival dhe organizatat e skenës së pavarur kulturore kanë gëzuar mbështetje institucionale më të madhe se kurrë më parë”, ka shtuar ministri në detyrë.

Në fund, Çeku ka shprehur falënderim për të gjithë ata që kontribuojnë në zhvillimin kulturor të vendit:

“Mirënjohje për çdo individ e organizatë që punon me pasion për kulturën, politikat tona do të vazhdojnë të ndjekin frymën tuaj”, tha ai./PrizrenPress.com

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
37 vatra zjarri të regjistruara në vend, 18 ende aktive

Më Shumë

Sport

Lovre Basic i bashkohet Yllit

Golden Eagle Ylli nga Suhareka ka zyrtarizuar transferimin e organizatorit kroat Lovre Basic, i cili do të jetë pjesë e klubit në edicionin e...
Lajme

Mot me diell dhe temperatura të larta

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se sot moti do të jetë me diell. Sipas institutit, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 12-16°C, ndërsa ato...

Dalin në shitje biletat për ndeshjen Ballkani – Shamrock Rovers

Osman Hajdari zgjidhet drejtor i Spitalit të Prizrenit

Valon Hoti zyrtarizohet kandidat i Vetëvendosjes për kryetar të Malishevës

Fahrije Hoti martoi djalin, në dasëm ishte edhe presidentja Vjosa Osmani

Arrestimi i kolonelit Nexhmi Krasniqi, Sveçla: Nuk ka vend për kriminelë në radhët e Policisë së Kosovës

Stafa rikthehet për të forcuar mesfushën e Lirisë

Nis hetimi për një gurthyes për degradim e shkatërrim të mjedisit në Suharekë

Vendoset ndriçim i ri publik në “Shatërvan” të Prizrenit

Mbajti fjalimin fyes kundër UÇK-së në Rahovec ngritet aktakuzë ndaj Igor Popoviq

Mërgata plaçkitet, inspektorët në pushim!

Drejtoresha e Arsimit, Veselaj-Gutaj, shpreh ngushëllime për ndarjen nga jeta të maturantes Tringa Buqaj

Yll Limani dhuron 10.000 euro për Kinemanë Solare të DokuFest

Prokuroria e Prizrenit kërkon paraburgim për katër të arrestuarit për detyrim, shmangie nga tatimi dhe armëmbajtje pa leje

Gjatë punimeve në oborr gjen një granatë dore, ekipi i deminimit i FSK e tërheq mjetin në Sllapuzhan të Suharekës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne