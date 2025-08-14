Miratohet UA-ja për vitin e ri shkollor, mësimi fillon më 1 shtator

Është miratuar Udhëzimi Administrativ për kalendarin e vitit shkollor 2025/26.
Lajmin e ka bërë të ditur ministrja në detyrë e Arsimit, Arbërie Nagavci.
“Ky udhëzim përcakton datat e fillimit dhe përfundimit të vitit shkollor në të gjitha institucionet publike dhe private, duke përfshirë nivelet e ndryshme të arsimit: nga institucionet parashkollore, shkollat fillore, klasat parafillore, shkollat e mesme të ulëta dhe të larta, deri te qendrat burimore për mësim dhe këshillim. Po ashtu, përcakton pushimet vjeshtore, dimërore, pranverore dhe festat zyrtare, duke siguruar kështu një kalendar të qartë dhe të strukturuar për të gjithë nxënësit dhe mësimdhënësit” shkroi Nagavci.
Kështu, viti shkollor do të fillojë më 1 shtator dhe do të përmbyllet më 19 qershor.