Pesë projekte garojnë për 50 mijë euro nga buxheti i Komunës së Rahovecit

By admin

Komuna e Rahovecit ka zhvilluar takimin e parë të buxhetimit me pjesëmarrje, një proces që, sipas saj, përfshin drejtpërdrejt qytetarët në marrjen e vendimeve për prioritetet e shpenzimeve për një buxhet të përcaktuar publik.

Në këtë edicion, komuna ka ndarë një shumë prej 50 mijë euro.

“Këtë vit Komuna e Rahovecit ka ndarë 50 mijë euro të cilat do të shfrytëzohen për implementimin e projektit fitues”, thuhet në njoftim, raporton PrizrenPress.

Nga pjesëmarrësit në takim janë paraqitur këto pesë propozime: 1. Ndërtimi i parkut në mjediset e shkollës në Malësi të Vogël, 2. Rregullimi i tregut në Lagjen e Epërme, 3. Ndërtimi i obeliskut te Epopeja e UÇK-së në Rahovec, 4. Hapja e lumit në Opterushë, dhe 5. Furnizimi me shporta për mbeturina dhe ndërtimi i një klase verore në shkollën “Xhelal Hajda-Toni”

Komuna ka njoftuar gjithashtu se më 21 gusht në orën 11:00, në parkun e qytetit do të organizohet takimi i dytë i buxhetimit me pjesëmarrje.

“Këto pesë propozime do të vihen në votim dhe projekti më i votuar do të financohet nga Komuna e Rahovecit”, theksohet në njoftim./PrizrenPress.com

Miratohet UA-ja për vitin e ri shkollor, mësimi fillon më 1 shtator
Policia në Prizren shqipton gjoba deri 500 euro për automjetet me zhurmues të veçantë

