Drini i Bardhë përforcohet me sulmuesin 19-vjeçar, Hamz Fetoshi

By admin

Drini i Bardhë ka njoftuar afrimin e ri në skuadër, sulmuesin 19-vjeçar Hamz Fetoshi.

Fetoshi, i cili së fundmi luante për Lirinë, ka kaluar edhe nga Suhareka e Rahoveci, duke sjellë përvojë të re në sulmin e ekipit, raporton PrizrenPress.

