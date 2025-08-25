Përurohet Qendra e re Shëndetësore në Studençan

Sot është përuruar Qendra e re Shëndetësore në fshatin Studençan të Suharekës, një investim i rëndësishëm që do të ofrojë kushte më të mira për shërbime shëndetësore për banorët e kësaj zone, raporton PrizrenPress.
Kryetari i Komunës, Bali Muharremaj, së bashku me përfaqësues të institucioneve shëndetësore dhe banorë të fshatit, morën pjesë në këtë ngjarje të rëndësishme.
“Me këtë projekt, komuna dëshmon përkushtimin e saj për përmirësimin e infrastrukturës shëndetësore dhe ofrimin e kujdesit sa më cilësor për qytetarët”, thuhet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren