Përurohet Qendra e re Shëndetësore në Studençan

Sot është përuruar Qendra e re Shëndetësore në fshatin Studençan të Suharekës, një investim i rëndësishëm që do të ofrojë kushte më të mira për shërbime shëndetësore për banorët e kësaj zone, raporton PrizrenPress.

Kryetari i Komunës, Bali Muharremaj, së bashku me përfaqësues të institucioneve shëndetësore dhe banorë të fshatit, morën pjesë në këtë ngjarje të rëndësishme.

“Me këtë projekt, komuna dëshmon përkushtimin e saj për përmirësimin e infrastrukturës shëndetësore dhe ofrimin e kujdesit sa më cilësor për qytetarët”, thuhet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com

