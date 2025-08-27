31.2 C
Prizren
E mërkurë, 27 Gusht, 2025
type here...

FokusSiguri

Policia gjen municion në Prizren, sekuestron 59 fishekë të AK-47

By admin

Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, janë gjetur 59 fishekë të armës automatike AK-47 që janë sekuestruar nga njësia e Forenzikës.

“Në konsultim me prokurorin është inicuar rasti dhe mbetet në hetime”, thotë Policia.

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Shifra alarmante / 59 të vdekur nga aksidentet për 7 muaj në Kosovë
Next article
Adis Gashi bashkohet me Grapelandin

Më Shumë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne