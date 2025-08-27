Adis Gashi bashkohet me Grapelandin

Basketbollisti Adis Gashi është përforcimi më i ri i Grapelandit për sezonin e ri të Superligës, raporton PrizrenPress.
Nga klubi është bërë e ditur se ardhja e tij do të sjellë energji dhe përvojë të vlefshme për skuadrën.
“Adisi i bashkohet skuadrës sonë për këtë sezon, duke sjellë energji të re”, thuhet në njoftimin e klubit.
Gashi së fundmi ka qenë pjesë e Bashkimit dhe New Basket, ndërsa tani është i gatshëm të japë maksimumin në fanellën e re./PrizrenPress.com
