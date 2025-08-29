32.2 C
Prizren
E premte, 29 Gusht, 2025
type here...

FokusSport

Jan Palokaj zyrtarizohet te Bashkimi i Prizrenit

By admin

Bashkimi ka bërë zyrtar transferimin e basketbollistit Jan Palokaj.

Ai ka nënshkruar kontratë dyvjeçare me klubin prizrenas.

“Jan Palokaj ka nënshkruar kontratë me klubin tonë për dy vitet e ardhshme dhe tashmë është zyrtarisht pjesë e skuadrës”, thuhet në njoftimin e klubit, raporton PrizrenPress.

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Totaj: Vetëm për një vit, kam kryer më shumë punë në Prizren se sa krejt qeverisja e Haskukës e VV-së
Next article
Artan Abrashi: Fitorja në Prizren është jo vetëm e mundshme, por e sigurt

Më Shumë

Sport

Trevon Allen, përforcimi i ri i Yllit

Golden Eagle Ylli ka njoftuar transferimin e basketbollistit amerikan Trevon Allen për sezonin 2025/2026, raporton PrizrenPress. Ky përforcim vjen në një vit të veçantë për...
Kulture

18 vjet nga shuarja e Faruk Begollit

Sot shënohen 18 vjet nga vdekja e Faruk Begollit, njërit nga figurat më të rëndësishme të teatrit dhe kinematografisë kosovare. Njëri prej aktorëve më të...

Nagavci e Basha s’i marrin votat për kryetar të Kuvendit

GIZ Kosova: Bashkëpunim për qytete më të gjelbra dhe më të jetueshme

Totaj: Qeveria e Kurtit e ka penguar punën e komunës së Prizrenit

Adis Gashi bashkohet me Grapelandin

Muharremaj: Ramë Bllaca mbetet personalitet i rrallë i historisë sonë

Kryeministri Kurti dhe ministri Murati vizituan fabrikën e prodhimit të lëngjeve “Aronica” në Prizren

Momenti emocionues i nënës së dëshmorit Bahri Gollopeni të cilit dje iu zbulua busti

Shifra alarmante / 59 të vdekur nga aksidentet për 7 muaj në Kosovë

Çfarë po ndodh me Gjestin?

Tre të arrestuar në Prizren pas sulmit ndaj gjashtë personave, sekuestrohet një armë zjarri

Prizreni gati për fillimin e vitit të ri shkollor

Kërkohet ndihmë financiare për trajtimin mjekësor të Zarife Deçajt

Gjuajti me armë zjarri, arrestohet i dyshuari në Suharekë

Nenad Rashiq nuk merr vota të mjaftueshme, ndërpritet seanca

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne