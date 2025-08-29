32.2 C
Prizren
E premte, 29 Gusht, 2025
type here...

Fokus

Totaj: Vetëm për një vit, kam kryer më shumë punë në Prizren se sa krejt qeverisja e Haskukës e VV-së

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka thënë se në Prizren për një vit, ka punuar më shumë sesa që ka punuar ish-kryetari Mytaher Haskuka për gjithë mandatin në Prizren.

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Sipas Totajt,  qytetarët tashmë po e shohin dallimin përmes projekteve konkrete në infrastrukturë, shërbime publike dhe zhvillim urban.

“Veç për 1 vit kemi kry punë në Prizren sa VV dhe Mytaher Haskuka s’ka mujt për 4 vjet,” tha Totaj, duke e vënë në pah kontrastin mes qeverisjes aktuale dhe asaj të mëparshme.

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Ai shtoi se administrata e tij do të vazhdojë me të njëjtin ritëm për të përfunduar projekte të rëndësishme që ndikojnë drejtpërdrejt në cilësinë e jetës së qytetarëve, duke paralajmëruar se ky është vetëm fillimi i transformimit të Prizrenit modern 2025-20219.

Marketing

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
22 lidhje ilegale uji shkyçen nga rrjeti në rajonin e Prizrenit
Next article
Jan Palokaj zyrtarizohet te Bashkimi i Prizrenit

Më Shumë

Lajme

Mjeshtri nga Prizreni ekspozon gozhdat e nxjerra nga gomat për 40 vite

Mjeshtri i gomave në Prizren, i njohur si Ayko Usta (Çesko), prej 40 vitesh mbledh gozhda, copëza hekuri dhe metale të ngjashme që dalin...
Fokus

Arrestohet në Rahovec një burrë që ushtroi dhunë ndaj bashkëshortes

Një burrë është arrestuar mbrëmjen e së shtunës në Rahovec, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike dhe psikike ndaj bashkëshortes së tij. Ngjarja ka...

Për tri ditë sekuestrohen katër armë pa leje në Prizren

Momenti emocionues i nënës së dëshmorit Bahri Gollopeni të cilit dje iu zbulua busti

Drejtoria për Arsim dhe Edukim në Malishevë takon drejtorët e shkollave për fillimin e vitit të ri shkollor

Përurohet Qendra e re Shëndetësore në Studençan

Nenad Rashiq nuk merr vota të mjaftueshme, ndërpritet seanca

Ndërroi jetë veterani i UÇK-së, Afrim Malsori nga Krusha e Madhe

Arrestohet i dyshuari që shtiu me armë në Piranë të Prizrenit dhe dëmtoi kamerën e fqinjit

Trevon Allen, përforcimi i ri i Yllit

Artan Abrashi me kritika për pushtetin e Prizrenit:Ka mungesë të parkingjeve

Të shtëna me armë zjarri në Suharekë, arrestohet një person

Projektbuxheti i Dragashit për vitin 2026 dorëzohet në Kuvend

Ndahet nga jeta gazetari Artur Zheji

Ky është personi që dyshohet se u vetëvar në vilën e tij në Prizren

Prizreni gati për fillimin e vitit të ri shkollor

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne