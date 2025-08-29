Artan Abrashi: Fitorja në Prizren është jo vetëm e mundshme, por e sigurt

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Komunës së Prizrenit, Artan Abrashi, ka realizuar me kandidatët për Kuvendin Komunal, një takim që ai e cilësoi si “plot energji dhe frymë mobilizuese”.
Gjatë këtij takimi, u diskutuan idetë, vizionet dhe angazhimet konkrete të kandidatëve të Lëvizjes për mandatin e ardhshëm në Kuvendin e Prizrenit.
Sipas Abrashit, entuziazmi i ekipit tashmë ndihet në çdo lagje dhe shtëpi të qytetit.
“Kandidatët tanë paraqitën pikëpamjet, idetë dhe entuziazmin që tashmë ndihet në çdo cep të Prizrenit. Na pret shumë punë, por kemi forcën, unitetin dhe vizionin që na bashkon”, u shpreh Abrashi.
Ai shtoi se angazhimi i Lëvizjes në Prizren është gjithëpërfshirës dhe i orientuar drejt zhvillimit të barabartë të çdo pjese të komunës.
“Me përkushtim të përbashkët dhe me besimin e qytetarëve, fitorja është jo vetëm e mundshme – por e sigurt”, theksoi kandidati i Vetëvendosjes./PrizrenPress.com/
