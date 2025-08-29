32.2 C
Prizren
E premte, 29 Gusht, 2025
type here...

Lajme

Artan Abrashi: Fitorja në Prizren është jo vetëm e mundshme, por e sigurt

By admin

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Komunës së Prizrenit, Artan Abrashi, ka realizuar  me kandidatët për Kuvendin Komunal,  një takim që ai e cilësoi si “plot energji dhe frymë mobilizuese”.

Gjatë këtij takimi, u diskutuan idetë, vizionet dhe angazhimet konkrete të kandidatëve të Lëvizjes për mandatin e ardhshëm në Kuvendin e Prizrenit.

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Sipas Abrashit, entuziazmi i ekipit tashmë ndihet në çdo lagje dhe shtëpi të qytetit.

“Kandidatët tanë paraqitën pikëpamjet, idetë dhe entuziazmin që tashmë ndihet në çdo cep të Prizrenit. Na pret shumë punë, por kemi forcën, unitetin dhe vizionin që na bashkon”, u shpreh Abrashi.

Ai shtoi se angazhimi i Lëvizjes në Prizren është gjithëpërfshirës dhe i orientuar drejt zhvillimit të barabartë të çdo pjese të komunës.

“Me përkushtim të përbashkët dhe me besimin e qytetarëve, fitorja është jo vetëm e mundshme – por e sigurt”, theksoi kandidati i Vetëvendosjes./PrizrenPress.com/

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Jan Palokaj zyrtarizohet te Bashkimi i Prizrenit

Më Shumë

Fokus

Arrestohet një person në Prizren, dyshohet se sulmoi policët pasi i shqiptuan gjobë në trafik

Një person është arrestuar në Prizren pasi dyshohet se kishe sulmuar zyrtarët policorë pasi i shqiptuan gjobë në trafik.   Në raportin 24 orësh të Policisë,...
Lajme

Albulena Haxhiu, Vlora Çitaku dhe Kujtim Shala zgjidhen nënkryetarë të Kuvendit

Albulena Haxhiu është zgjedhur nënkryetare e Kuvendit e cila u propozua nga Vetëvendosje, ndërkohë nga PDK e LDK, janë propozuar dhe zgjedhur Vlora Çitaku,...

Prizren, 52-vjeçari gjendet i vetëvarur në malin e Kabashit

Nagavci e Basha s’i marrin votat për kryetar të Kuvendit

Tre të arrestuar në Prizren pas sulmit ndaj gjashtë personave, sekuestrohet një armë zjarri

Për tri ditë sekuestrohen katër armë pa leje në Prizren

Totaj vizitoi fabrikën “Happy Chicken” në Korishë: Një model i zhvillimit të qëndrueshëm

Tentuan ta vrisnin me thikë – përleshja e dhunshme në Prizren lë të plagosur rëndë, arrestohen dy të rinj

Kërkimi

22 lidhje ilegale uji shkyçen nga rrjeti në rajonin e Prizrenit

Në Prizren, u shfaq premiera e filmit “Dielli në errësirën e Kosovës”

MAShTI fillon pagesat e para për aplikimet e teksteve shkollore

Në prag të nisjes së shkollës nxënësit nisin përgatitjet, Kukësi shpesh zgjedh Prizrenin për blerje

Përurohet busti i dëshmorit Bahri Gallapeni në Dobërdelan

Prizreni sfidon Ramiz Sadikun në Prishtinë

MASHTI: 5,480 maturantë i nënshtrohen sot afatit të dytë të Maturës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne