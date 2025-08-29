Selmanaj takon ish-kryetarin e Prizrenit, Eqrem Kryeziun: Shembull i politikës me integritet

Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar të Komunës së Prizrenit, Driton Selmanaj, ka zhvilluar sot një takim të veçantë me ish-kryetarin e kësaj komune, Eqrem Kryeziu, një figurë e njohur dhe me ndikim në historinë politike dhe institucionale të vendit.
Kliko Videon: https://www.facebook.com/reel/1005916998209680
Takimi u cilësua nga Selmanaj si një përjetim emocional dhe një moment frymëzimi, duke vlerësuar lart kontributin dhe vizionin e Kryeziut gjatë viteve të udhëheqjes së tij (2000–2007).
“Është gjithmonë një emocion i veçantë të takosh dhe të bashkëbisedosh me njeriun që ka lënë gjurmë të thella në historinë politike të vendit tonë”, shkruan Selmanaj.
“Kryetari Eqrem Kryeziu jo vetëm që ngriti standarde të larta të mirëqeverisjes, por ofroi një kulturë politike që mbetet e paarritshme për shumë nga pasardhësit e tij”.
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Selmanaj tregon se gjatë bisedës u ndie i impresionuar nga qartësia e mendimit dhe modestia me të cilën Kryeziu flet për të kaluarën, duke e cilësuar atë si shembull të idealizmit politik dhe përkushtimit ndaj parimeve të integritetit dhe lirisë së mendimit.
“Faleminderit për gjithçka që na mësove, profesor – Kryetar Eqrem Kryeziu! Vlerësimi për ju është i përhershëm”, përfundoi Selmanaj./PrizrenPress.com/
Marketing
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren