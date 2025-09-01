Sekuestrohet arma e krimit në Prizren

Policia ka sekuestruar armën e zjarrit që u përdor në një rast të rëndë të dhunës që ndodhi mbrëmjen e 30 gushtit në rrugën “Ismet Jashari” në Prizren.
Hetuesit e Sektorit të Hetimeve Rajonale, në koordinim me Prokurorin kujdestar, bastisën shtëpinë e të dyshuarit dhe gjetën armën e cila dyshohet se u përdor në krim. Ajo është marrë si provë materiale për procedurat e mëtejshme ligjore.
Ndërkohë, pas arrestimit, i dyshuari V.S. (24 vjeç) u dërgua për kontroll mjekësor dhe më pas u ndalua për 48 orë në Qendrën e Ndalimit në Prizren.
Ngjarja ndodhi pas një përleshjeje ku S.V. dyshohet se plagosi me armë zjarri Z.B.(29 vjeç). Viktima ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe po trajtohet në repartin e Ortopedisë në Spitalin Rajonal të Prizrenit.
Rasti është iniciuar si “Lëndim i rëndë trupor” dhe “Mbajtje në pronësi të armëve”, ndërsa hetimet po vazhdojnë.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren