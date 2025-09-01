Afati kalimtar në basketbollin kosovar mbyllet me përforcime të shumta

Ka përfunduar afati kalimtar në basketbollin e Kosovës për meshkuj dhe femra, duke sjellë shumë lëvizje dhe përforcime në të gjitha nivelet e garës.
Klubet e Superligës, ashtu si edhe ato të Superligës së Femrave, kanë bërë afrime të rëndësishme, duke treguar qartë ambiciet për sezonin e ri që pritet të jetë i zjarrtë dhe plot duele interesante që nga xhiroja e parë deri te fundi i kampionatit, raporton PrizrenPress.
ProCredit Superliga – Meshkujt
Peja: Flatten Tyrone, Morris Dequan, Green Tajh Nugace, Edwards Cesare Moray, Edward Beqiri, Malcom Armstead, Musab Mala, Elon Hasanaj, Olti Salabegolli, Drin Ademaj, Sokol Nila
Trepça: Payne Ja Cori Coselle, Jones Shawn Arthur, Amzil Mustapha, Cedric Cezell Russell Jr, Burim Zekiqi Grapeland, Brown Chad Teron
Sigal Prishtina: Don Polloshka, Arian Azemi, Dion Haxhosaj, Valmir Kakruki, Burns D’Ongeliq, Kramer Kelby John, Autrey Lamb E, Bailey Adrio Ramone, Liri Zeneli
Golden Eagle Ylli: Erjon Kastrati
Bashkimi: Bailey Kenyatta, Lake Sylvester, Anderson Shakeel, Cousins De Vonte, Veton Gjeqaj, Bickerstaff II Timothy Lee, Jan Palokaj
Vëllaznimi: Dren Dedushaj, Jon Ismajli, Samir Zekiqi, Ron Dahsyla, Jacob Young, Seth Pinkey, Ziggy Reid, Jaylani Darden
Grapland: Visar Ejupi, Eliot Peci, Isiah Umipig, Philbert Weekes, Kentrell Pullian, Ernest Ross, Adis Gashi, Fisnik Rugova
Bora: Olsi Kurtaj, Amin Hot, Rron Ukaj, Halim Lebovci, Renat Sylejmani, Ylli Pllana
Superliga – Femrat
Bashkimi: Merisa Bilalli, Vesa Krasniqi
Prishtina: Agnesa Rahmani, Viola Tanushi, Olsa Tahiri
Penza: Arba Hashani, Saranda Daci, Vanesa Bojku, Gresa Berisha
United Basketball: Viola Syla
Peja 03: Arbnore Perquku, Diedona Halitaj, Adrienne Godbold, Blerta Mehana, Etna Rexhepi, Enisa Kamerolli, Russell Rae, Lawrence Monae, Brown Murray, Wembanyama Eve Yema
Junior 06: Izumi Mone, Carter Lauren Nicole Jones Shaniya Jazelle, Olta Zymberi, Rina Hoda, Festa Bicurri
Liga e Parë – Meshkujt
Istogu: Isaac Keshawn Johnson, Rinol Gashi, Hadis Durguti, Elon Hasanaj, Olti Sallabegolli, Orges Shatri
Drita: Qendrim Demi, Laurant Ibrahimi, Euron Maliqi, Berkant Shaqiri
Proton Cable Prizreni: Rron Dahsyla, Eden Cingu, Hajriz Haziri
KEKU: Mal Syla, Dren Kastrati, Diar Canhasi
New Basket: Albion Imeri, Eljon Reka, Trim Isniqi, Jakub Demalijaj, Valdrin Ajeti, Arber Sinani, Ismail Voca, Andi Koqinaj, Arion Balluku, Adis Gashi, Altin Gashi
Kerasan: Yll Nuredini, Yll Kastrati
Kosovari: Ergin Grosha, Ergin Abazxhik, Dion Hoti, Lind Halili, Mirlind Zekaj
Gjakova: Meriton Gashi, Zejd Gashi, Eris Zenelaj, Klit Xheravina, Ambri Bedra
Liga e Dytë
Vushtrria: Besnik Azemi
Kaçaniku: Diar Canhasi
Llapi: Erjon Reka, Dion Sinani, Ensar Berisha
/PrizrenPress.com/
