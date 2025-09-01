28.8 C
Prizren
E hënë, 1 Shtator, 2025
Përkujtohet 27-vjetori i Epopesë së Vërrinit në Prizren

By admin

Me rastin e 27-vjetorit të Epopesë së Vërrinit, sot në Prizren u zhvilluan homazhe në nderim të dëshmorëve dhe heronjve të kombit.

Nënkryetari i Komunës së Prizrenit, Kujtim Gashi, së bashku me zyrtarë të ekzekutivit, familje të dëshmorëve, përfaqësues të shoqatave të dala nga lufta dhe qytetarë, vendosën lule në varrezat e dëshmorëve në Landovicë si dhe në shtatoret e Selajdin dhe Xhevat Berishës, raporton PrizrenPress.

Nga 1 deri më 5 shtator të vitit 1998, gjatë betejës së njohur si Epopeja e Vërrinit, ranë 28 pjesëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të cilët dhanë jetën për lirinë e vendit.

“Përkujtimi i tyre është detyrë dhe udhërrëfyes për ne. Lavdi dëshmorëve dhe heronjve të kombit!” – theksohet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com

