17.6 C
Prizren
E mërkurë, 3 Shtator, 2025
type here...

Kulture

Pakënaqësi në shkollën “Motrat Qiriazi” në Prizren për vonesat në shpërndarjen e librave për komunitetet turk dhe boshnjak

By admin

Në ambientet e shkollës fillore “Motrat Qiriazi” në Prizren, prindër dhe nxënës të komuniteteve turk dhe boshnjak shprehën pakënaqësi për mungesën e përfaqësuesve të shtëpive botuese, të cilët kishin paralajmëruar se do të shpërndanin tekstet shkollore në gjuhët përkatëse.

Sipas njoftimit të dërguar nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI), shpërndarja e librave duhej të bëhej më 3 shtator, nga ora 09:00 deri në 16:00, me një zbritje prej 15%. Megjithatë, në shkollën “Motrat Qiriazi” nuk u paraqit asnjë përfaqësues nga shtëpitë botuese, duke zhgënjyer pritjet e komunitetit.

“Sot i jam drejtuar edhe drejtoreshës së arsimit parauniversitar në ministri, por ende nuk kam marrë përgjigje. Kjo është vazhdimësi e eksperimentimit disavjeçar me furnizimin e teksteve,” tha Luljeta Veselaj-Gutaj, drejtoreshë komunale e Arsimit në Prizren.

Drejtori i shkollës “Motrat Qiriazi”, Ekrem Bajraktari, konfirmoi se ishin njoftuar për shpërndarjen e librave pikërisht për këtë ditë. “Ne ishim përgatitur që nxënësit të merrnin librat sot, por situata ka rezultuar ndryshe nga sa ishte premtuar,” u shpreh ai.

Në vendngjarje ishin të pranishëm edhe përfaqësues të subjekteve politike të komunitetit boshnjak, Sead Arifi nga Vakat dhe Duda Balje nga SDU, të cilët shprehën pakënaqësinë e tyre për këtë situatë.

Ende nuk dihet se kur do të realizohet shpërndarja e librave, ndërsa mbetet shqetësimi se nxënësit e komuniteteve turk dhe boshnjak mund të hyjnë në vitin shkollor 2025–2026 pa tekstet e nevojshme./TV Prizreni/

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Shaqir Totaj rrit përkrahjen për studentët e Prizrenit, 300 bursa për vitin akademik 2025/2026
Next article
Vetaksident në Duhël të Suharekës, vetura përfundon e rrokullisur

Më Shumë

Fokus

Kryeministri Kurti viziton edicionin e pestë të Autostrada Biennale në Prizren

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, vizitoi edicionin e pestë të Autostrada Biennale, kuruar nga Erzen Shkololli, me titull “Rrymat që Shpalosen: Pulsi i Kohës”,...
Lajme

Gjuajtën me armë në aheng familjar, arrestohen dy persona në Prizren

Dy persona janë arrestuar nga Policia e Kosovës nën dyshimin për armëmbajtje pa leje, pasi gjatë një ahengu familjar dyshohet se kanë shtënë me...

Rahovec/ Vreshtarët ankohen për çmimin e rrushit, paralajmërojnë protesta

Kosova në rrezik

Selmanaj takon ish-kryetarin e Prizrenit, Eqrem Kryeziun: Shembull i politikës me integritet

Adetunji largohet nga Ballkani, firmos me Al Hilal nga Sudani

Arrestohet një person në Prizren, dyshohet se sulmoi policët pasi i shqiptuan gjobë në trafik

Jan Palokaj zyrtarizohet te Bashkimi i Prizrenit

Prizren: Shkolla “Ekrem Rexha” në Lubizhdë në shënjestër të vandalëve – thyen dyert e sallës sportive dhe banjës

Zafir Berisha: Në këtë garë zgjedhore prezantojmë vizionin tonë për Prizrenin, jo për t’i sulmuar të tjerët

81 aksidente përgjatë 24 orëve të fundit në Kosovë

OVL e UÇK-së letër deputetëve, kërkohet shkarkimi i kryeparlamentarit Dimal Basha

Latifi: Ndarja e 500 eurove për nëna ndikoi në rritjen e numrit të lindjeve në Rahovec

Emilja Rexhepi lirohet nga detyra e zëvendëskryeministres

Totaj vizitoi fabrikën “Happy Chicken” në Korishë: Një model i zhvillimit të qëndrueshëm

Rahoveci vlerësohet nga projekti DEMOS

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne