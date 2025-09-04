19 C
Bashkimi nis përgatitjet me fitore ndaj Podgoricës

By admin

Bashkimi i Prizrenit ka zhvilluar ndeshjen e parë kontrolluese në kuadër të përgatitjeve për sezonin e ri, ku ka arritur të fitojë ndaj skuadrës malazeze Podgorica me rezultat 67-75.

Nga klubi prizrenas është bërë e ditur se ky ishte testi i parë për ekipin, ku lojtarët treguan angazhim dhe energji në parket, raporton PrizrenPress.

