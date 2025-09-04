Etrit Hoti, 2-shi i Vetëvendosjes garon për Kuvendin Komunal të Rahovecit

Në zgjedhjet lokale që do të mbahen më 12 tetor të këtij viti, Etrit Hoti kandidon për Kuvendin Komunal të Rahovecit, si pjesë e listës zgjedhore të Lëvizjes Vetëvendosje, ku mban numrin 2.
Hoti ka shprehur përkushtimin e tij për të kontribuar në zhvillimin e komunës dhe përmirësimin e jetës së qytetarëve të Rahovecit.
Ai kërkon mbështetjen e qytetarëve në këto zgjedhje, duke theksuar vlerat dhe idealet që përfaqëson.
“Do të punoj me përkushtim për mirëqenie më të mirë për çdo qytetar të Rahovecit, si dhe do të qëndroj besnik ndaj idealit tonë të përbashkët, të trashëguar nga heronjtë dhe dëshmorët tanë”, premton Hoti.
KLIKO VIDEON E HOTIT: https://www.facebook.com/etrit.hoti/videos/24774757032158472
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren